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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة في تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي في الإسكندرية

بطولة العالم للخماسي
بطولة العالم للخماسي الحديث

اختتمت منافسات السباحة لتتابع السيدات، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وحصد ثنائي منتخب بيلا روسيا، كاترينا سوكورا و كريستينا أيستونيا، المركز الأول بمجموع نقاط 311 نقطة ، بينما احتل لاعبي منتخب مصر، أميرة قنديل و سلمي أيمن، المركز الثاني بمجموع نقاط 306 ، فيما جاء ثنائي المنتخب الإيطالي، باتريكا ميركوري و أليس رينادو، في المركز الثالث بمجموع نقاط 303.

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جدير بالذكر، أن منافسات التتابع للسيدات، ببطولة العالم للخماسي الحديث، قد انطلقت صباح اليوم الاثنين، في الأكاديمية العربية في الإسكندرية، ويمثل منتخب مصر فيها بفريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ) ، هايا فكري ومايا محمد (ب) ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح ويليها منافسات السلاح الإضافية في تمام الرابعة ،ثم تقام أيضاً منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء ، و تختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، حيث يتم تنظيم البطولة بالأكاديمية العربية في الإسكندرية.

يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن و الدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.

الاسكندرية النقل البحري بطولة العالم للخماسي بيلاروسيا بطولة العالم للخماسي الحديث

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