لبنان..نبيه بري: لا حصانة لأي متورط في انفجار مرفأ بيروت

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لن يقبل إلا بالحقيقة بقضية تفجير مرفأ بيروت.

وشدد نبيه بري، في خطاب متلفز اليوم "من موقعنا السياسي والبرلماني نؤكّد لذوي الشهداء وللجرحى والمتضرّرين بأن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنيه أصابت كل اللبنانيين في الصميم".

وأكد أننا "لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفه الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها، ومعاقبة كل من تسبب بها في أي موقع كان".

وأشار نبيه بري إلى أن "أقصر الطرق إلى الحقيقة هي تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسّمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أية اعتبارات سياسية أو انتخابية أو شعبوية".

وأضاف نبيه بري: "نؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة لأيّ متورط في أي موقع كان، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور".

كما لفت إلى أن "الحصانة فقط هي لدماء الشهداء، هي للوطن ولكرامة الإنسان، وللدستور والقانون، وليس لشريعة الغاب".

كلام بري يأتي بعد انتقادات كبيرة طالته ومجلس النواب بسبب المماطلة برفع الحصانة عن 3 نواب طلب المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت رفعها عنهم بذريعة الحاجة الى ادلة وبراهين اضافية.

واتهم اهالي الضحايا بري ومجلس النواب بالعمل على تمييع التحقيق في القضية.