وصول جثمان شقيق رامي صبرى مسجد الشرطة بأكتوبر.. شاهد

وصل منذ قليل، جثمان شقيق الفنان رامى صبرى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر وسط حضور الأهل والأقارب وعلى رأسهم الفنان رامى صبرى.



وكانت واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.



وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأن الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي يشير الى وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية وإنما يتولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.



وكشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين به له بسوء.



وكشفت التحريات الأولية أن المصحة التي تم إيداع بها شقيق المطرب رامي صبري تعمل دون ترخيص وجار فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسئوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وقال والد "كريم صبري" أن نجله ظهر عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه ونظافة جسده من السموم فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم.. رفض بقاؤه في المصحة فقز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة .



كما تبين أن المتوفي مدمن لمخدر الهيروين، حاول ذويه إدخاله المصحة للعلاج فرفض فاختمر في ذهنه فكرة الهرب وأثناء ملاحقته قفز في الترعة ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق ولقي مصرعه في الحال.



طلبت النيابة التحفظ على أوراق المصحة وبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه، وتجري مناقشة عدد من العاملين بالمصحة حيث تبين من التحريات أن "كريم. ص" حاول الهرب بعد ٢٤ ساعة فقط من ايداعه بالمصحة العلاجية تواصل النيابة التحقيق مع عدد من العاملين، وتحفظت على دفتر أحوال المصحة، وتحديد المسؤولين في النوبتجية لسماع أقوالهم في الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المتوفى مدمن وتم إدخاله المصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين السبت.

وذكر العاملون بالمصحة أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد ٢٤ ساعة فقط من إيداعه بها وأثناء محاولتهم إعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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