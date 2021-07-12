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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح فرع البنك الأهلى بمجمع المصالح بملوي

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح فرع البنك الأهلي بملوي

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، فرع البنك الأهلى، بمركز ملوي ، وذلك بمبني مجمع المصالح الحكومية بشارع العرفاني.

 

وحضر الافتتاح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واحمد سلطان رئيس قطاع الفروع بالوجه القبلي، عادل عبدالواحد مدير عام المنطقة الفرعية، حسام راضي مدير فرع ملوي ، المهندس ايهاب طه ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 

وتفقد محافظ المنيا أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يجري تقديمها للعملاء.

 

وأكد أن افتتاح الفرع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا ، حيث تعد محافظة المنيا من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار نظرا لموقعها المتميز وامتلاكها بنية اقتصادية وشبكة طرق ومناطق صناعية واعدة، مشيرا إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف محافظ المنيا أن البنك الأهلى يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية الوطنية الكبرى، لأنه مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني، معربا عن تمنياته بمزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتمويل كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أرض المحافظة.

 

وأشار احمد سلطان ، رئيس قطاع الفروع بالوجه القبلي أن فرع البنك الأهلى مقام ضمن مجمع المصالح بمركز ملوي على مساحة 440 متر مربع، ويأتي في إطار خطة توسعية طموحة في القطاع المصرفي المصري تُمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمواطني المحافظة.

 

وأشار إلى أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساهم في إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية الذي يقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

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