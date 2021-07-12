تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإيقاف قيد الطالب بجامعة الأقصر

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب؛ منهم الدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن، ودكتور يوسف محمود وكيل كلية الفنون الجميلة، ودكتور أحمد عبيد، وكيل السياحة والفنادق.



وجاء في الاجتماع قرار المجلس برئاسة رئيس الجامعة، في جلسته الـ25، بدء موعد التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2021_2022، بدءا من الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، وحتى قبل بداية العام الجامعي 2021-2022 بأسبوع.



كما وافق المجلس على تحصيل رسوم بسيطة من كل طالب لدخول الامتحانات المميكنة الجديدة، وذلك لتخصيصها لصيانة الأجهزة والمنشآت بشأن اقتراح المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق رئيس الجامعة على تشكيل اللجنة النهائية لمراجعة الدراسية المقترحة لكلية الآداب جامعة الأقصر مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة.



ووجه الأستاذ الدكتور محمد محجوب بتشكيل اللجنة من كل من؛ الدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب، والدكتور كمال السعدي إبراهيم، والدكتورة ليلة يوسف حميد، وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب.

كما وافق المجلس على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإيقاف قيد الطالب والذي يتضمن بأنه يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام بالدراسة، ويجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد في حالة الضرورة، بشرط ألا تزيد مدة وقف القيد عن 4 سنوات.

وناقش المجلس توزيع المقررات الدراسية، كما شدد رئيس الجامعة على تجهيز اللوائح الخاصة بالكليات لتكون جاهزة مع مطلع شهر أغسطس.

وبنهاية المجلس، أوصى الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة بسرعة تجهيز ووضع الجداول الدراسية للكليات، كما وجه رئيس الجامعة بقيام أساتذة الكليات القدامى للتدريس للدفعات المستجدة من طلبة الثانوية العامة، مراعاة للطلاب وحرصا على الاستفادة من خبرات الأساتذة في التعامل مع الطلاب المستجدين.

رئيس جامعة الاقصر يجتمع بمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث



ومن جانب آخر ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاقصر.

حضر الاجتماع وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا.وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التى تتعلق بشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث وافق المجلس خلال اجتماعه على تشكيل لجان الحكم و المناقشة لعدد من الطلاب الباحثين بمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق.

ووافق المجلس على إضافة الدكتورة سماح محمد عبد الحميد، كمشرف مشارك لباحثة بمرحلة الدكتوراة بكلية الفنون الجميلة.

كما وجه رئيس الجامعة في ختام جلسة المجلس بانتداب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى للاستفادة من خبراتهم في توجيه الباحث خلال المناقشة وذلك لإثراء وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا.