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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته بكسر في عظام الوجه.. مصيلحي يؤازر خالد الغندور لاعب الاتحاد

محمد مصيلحي وخالد
محمد مصيلحي وخالد الغندور

حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى  على زيارة خالد الغندور لاعب الفريق الأول عقب إصابته بكسر في عظام الوجه خلال مواجهة نادي الإسماعيلي الأخيرة والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف 


وأجرى خالد الغندور اليوم عملية الجراحية بنجاح ، رافقه خلالها الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى و الدكتور محمد عنان طبيب الفريق  .


وأهدى رئيس النادى باقه من الورود لـ " للغندور " ، متمنياً له سرعة الشفاء .


ومن المقرر أن يُغادر اللاعب المستشفى اليوم و يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوعين ثم يشارك عقب هذه الراحة بالتدريبات دون أي إلتحامات


وقام الجهاز الفني والإدارى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بزيارة " الغندور "  للأطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية عقب إجرائه الجراحة .

في سياق آخر حقق فريق الاتحاد، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وافتتح الاتحاد، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك الاسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

 

ونجح الاتحاد السكندري فى إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

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الدوري المصري حسام حسن الاتحاد السكندري محمد مصيلحي

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