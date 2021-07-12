نص حالة خاصة .. رواية جديدة تشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك الروائية حنان البهي، برواية " نص حالة خاصة" والصادرة عن دار كتبنا في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال52 الاستثنائية.



تقول حنان إن مشاركتها في معرض الكتاب الذي يقام في دورته الاستثنائية يعد فرصة للوصول الى كل القراء، خاصة مع صعوبة وصول القراءة في موقع دار النشر .



وأكدت أن هذه الدورة تعد دليلا على نجاح مصر في تنظيم حدث ثقافى عالمى وانها هى رمز الأمن والامان.



وقالت إن روايتها هى العمل الأدبي الثالث لها، وهو يحكى عن قصة حقيقية، تدور احداثها عن "الخيانة".



الرواية التى التى صدرت في أكثر من 300 صفحة ضم 8 فصول تناقش العديد من المفاهيم المجتمعية حول الخيانة ، مفهومها، وهل الخيانة ترتبط بالجسد فقط ، وهل يتعامل المجتمع مع خيانة المرأة بنفس تعامله مع خيانة الرجل.



وتضيف : الرواية تعتبر حالة انسانية من وقائع انسانية متعددة، يتعامل معها المجتمع يوميا ، ولكن بأسلوب شيق وبسيط.



ومن جانبه يقول الدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الكاتبة نجحت في الدخول إلى عالم الرجال ، وقدمت عملا ممتعا يخلو من الملل أو الإطالة.