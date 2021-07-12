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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رجائي عطية لـ محامي بيروت: لبنان تنتظر منكم أن ترفعوا الراية وتتقدموا الصفوف

رئيس اتحاد المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب

قال نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، إن لبنان الشقيقة تنتظر من المحامين أن يرفعوا الراية وأن يتقدموا الصفوف وأن يصلحوا ما فشل فيه كل أبنائها، لأنهم يملكون الثقافة والمعرفة والقانون والإخلاص ستكون لبنان بخير ما دمتم بخير.


وقال رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال كلمته اليوم الإثنين في قصر العدالة بالعاصمة اللبنانية بيروت ضمن فاعليات يوم التضامن مع نقابة محامين في بيروت، أن المحاماة تطلع إلى أعلى، تطلع إلى السماء، وهي المنوط بها حماية الحريات، الحقوق، والإنسان، هذه الحميات المتعددة لا تقابل من معظم الناس بالتسليم والإقرار والعرفان، ومن أجل ذلك كانت مهمتنا بالغة العسر، بالغة الصعوبة.


وأضاف: «نحن نؤديها أمام قضاة يجلسون على منصة عالية، ونيابة تناوئنا، والخصم في الدعوى، وجمهور يتابعنا منهم من يتعاطف معنا ومنهم من يقف ضدنا، ونحن مطالبين وسط هذه الظروف الصعبة البالغة العسر وبالاجتهاد الذي لا إعداد سابق له، ولا تحضير أو كتابة تسبقه، ولكن من خلال ما لديكم من موهبة وقدرة على حمل ما تختزنه من أفكار ومثل ومبادئ للدفاع عن كل هذه القيم لتصلوا بها إلى وجدان القضاة لتأثر فيهم وتزحزهم عما عساه أن يكونوا قد اعتنقوه سلفا من واقع قراءة القضية».


يشار إلى رئيس اتحاد المحامين العرب وصل إلى مطار بيروت أمس الأحد، وكان في استقباله نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ملحم خلف، والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين.


وغادر نقيب المحامين أرض الوطن إلى العاصمة اللبنانية بيروت بناء على دعوة من نقابة محامي بيروت للمشاركة في يوم التضامن مع النقابة، ويشارك في اليوم التضامني رئيسة اتحاد نقابات المحامين في الاتحاد الأوروبي النقيبة دومينيك أتياس، رئيس المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا جيروم غافودان، نقيب المحامين في باريس، نقيب المحامين في مونبولييه، نقيب المحامين في نانتير، نقيب المحامين في ليون، نقيب المحامين في هو دوسين، نقيب المحامين في العراق.

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