نيفين جامع: رئيس السنغال عبر عن اعتزازه بالسيسي وحرصه على تعزيز العلاقات

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن السنغال سوق واعد، وأهم ما يميزها مدى حبهم لمصر، موضحة أنها شرفت بلقاء الرئيس السنغالي ماكي صال الذي عبر عن مدى اعتزازه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما.



وقالت الوزيرة نيفين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "ten" الفضائية لبرنامج (بالورقة والقلم) مع الإعلامي نشأت الديهي، إن من بين المحاور التي تعمل عليها هي زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا، موضحة أنه تم دراسة الأسواق التي نرغب في التصدير إليها والاستقرار على الكاميرون والسنغال.



وأشارت إلى أن هناك بعثة من الوزارة اتجهت للكاميرون بصحبة مجموعة من رجال الأعمال، ثم لحقت بها للسنغال، لافتة إلى أنه خلال زيارتها للسنغال كان يتواجد معها 42 شركة و56 رجل أعمال بقطاعات مختلفة ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وتم عقد لقاءات مع نظيرتها السنغالية، وعقد أول لقاء لمجلس الأعمال المصري السنغالي لمناقشة أوجه التبادل التجاري بين البلدين.



وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم بحث التحديات التي تواجه تواجد رجال الأعمال بالسوق السنغالي للعمل على إزالتها، مشددة على أن نتائج الزيارة إيجابية، والتي تتمثل فيما تم إبرامه من اتفاقات، وهناك نوايا لتعاقدات أخرى.



وأضافت أنها خلال عودتها من السنغال مرت على العاصمة الفرنسية باريس، وعقدت لقاء مع رؤساء 4 شركات فرنسية يعملون بمجال النقل وتوفيرعربات الميني باص التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، موضحة أنها التقت برئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، والذي كان حريصا على عقد مجلس الأعمال خلال شهر سبتمبر وأكتوبر المقبل، كما أنها التقت بممثلي الشركات التي تعمل على تطوير صناعة الألمونيوم للاستفادة بخبرتهم في صناعة وتأهيل مصانع السكر.



وأكملت الوزيرة نيفين جامع أن محور لقاءاتها الأساسي كان المناقشة عن التنمية في مصر والسوق المصري والذي أصبح جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتم الاتفاق على تحديد مواعيد لزيارة القاهرة وإرسال تصور لأوجه التعاون لفتح مجالات للاستثمار لترجمة علاقتنا الجيدة مع فرنسا.