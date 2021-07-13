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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "بحبك".. فيديو

تامر حسني
تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني، أحدث أغانيه  "بحبك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توم

 

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للشباب في بداية حياتهم العملية والمهنية، مؤكدا أن الشباب مليئ بالطموح والأمل دائما ويحتاج للتوجيه.

 

وقال تامر حسني، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدمة برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء امس الاثنين، أنه :"لو مش عجبك مكان في الدنيا محتاج تعرف انك تقدر تغيره، لانك مش تمثال ولا شجرة، ودي تجربة عشتها وهذا الأمر ممكن جدا".

 

فيما قال الفنان تامر حسني، أنا بحب تقديم الوجود الجديدة أو ناس غايبة من فترة زي سارة وفيق في فيلم "مش أنا" وأكرم فريد فى فيلم عمر وسلمى الذي يتداول حتي الآن فى الأذهان وماندو العدل فى فيلم البدلة وسعيد الماروق فى فيلم الفلوس الذي غاب عن السينما لفترات كبيرة ، لافتاً أنه هو أول من قدم المخرج محمد سامي كمخرج لمسلسل "آدم".

 

تابع "تامر حسني" ،  خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن شركة الإنتاج لمسلسل آدم لم تكن موافقة علي تقديم محمد سامي لإخراج مسلسل بحجم آدم ولكن تامر حسني كان لديه إيمان بقدرته وجازف به ، معقباً أن المسلسل حقق نجاح ساحق في هذا الوقت.

 

أوضح تامر حسني، أنه يعتمد في كل أعماله على الحب والكيميا بينه وبين فريق العمل وأن هذا هو المفتاح لنجاح أفلامه ، مضيفاً أنه يؤمن بالطاقات والروحانيات ويشعر بمن يحب العمل من قلبه ويجعله هدفه الأول ويحبذ العمل معه جدا وهذا هو سر اختياره للعمل مع المخرجة "سارة وفيق" لأول مرة ويجارف بها ، لافتاً أنها تعمل معه منذ أن كانت مساعد مخرج في فيلم عمر وسلمى.

تامر حسني أحدث أغانيه بحبك يوتيوب الفنان تامر حسني موقع الفيديوهات يوتيوب

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