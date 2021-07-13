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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع سعودي قطري في الدوحة

السعودية
السعودية

أعلنت الخارجية القطرية، عقد اجتماع مع وفد من السعودية، في العاصمة القطرية الدوحة وهو الرابع من نوعه، لمتابعة اتفاق المصالحة الموقع في العلا.

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وزير الخارجية يوضح تطورات العلاقات مع قطر.. فيديو

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن لجنة المتابعة القطرية السعودية "عقدت اليوم اجتماعها الرابع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الدوحة".

وأضاف البيان أن الاجتماع ترأسه من جانب دولة قطر المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية علي بن فهد الهاجري، بينما ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

وتابعت الوزارة أنه تأتي أعمال اللجنة "إنفاذا لإرادة قيادتي البلدين وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين".

وكانت هذه اللجنة عقدت اجتماعها الثالث في 14 يونيو الماضي بديوان وزارة الخارجية السعودية في الرياض.

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