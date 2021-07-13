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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: منتخب إيطاليا استحق التتويج بلقب اليورو.. والكرة اللاتينية تراجعت كثيرا

صدى البلد

قال أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق، إن المنتخب الإيطالي استحق التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية ''يورو 2020'' على حساب نظيره الإنجليزي .

وأضاف أحمد مجدي، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten'' مع الإعلامي محمد فاروق: المنتخب الإيطالي لم يكن مرشحاً قبل بداية البطولة ، نظراً لقلة خبرة لاعبي الآتزوري ، وغياب عناصر الخبرة باستثناء ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي و چورچو كيلليني لاعبا يوفنتوس ، بالإضافة إلى تسلٌم روبرتو مانشيني مهمة تدريب المنتخب في ظروف صعبة للغاية عقب فشل الطليان في التأهل إلى نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا ، تحت قيادة المدرب السابق چيانلوكا فينتورا ، فكانت مهمة مانشيني الأساسية هي إعداد جيل جديد للكرة الإيطالية ، لكن مانشيني لعب بواقعية شديدة واستحق التتويج باللقب .

واختتم مجدي : الكرة اللاتينية تراجعت بشكل كبير هذا الموسم ، وبعد مشاهدتي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية '' كوبا '' أرى أن منتخبات الأمريكتين لن تحقق أي إنجاز يذكر في بطولة كأس العالم المقبلة 2022 بقطر .

برشلونة يدعم منتخب إنجلترا ضد العنصرية

في سياق آخر علق فريق برشلونة الإسباني عن تعرض المنتخب الإنجليزي للعنصرية من الجماهير بعد خسارة نهائي يورو أمام إيطاليا. 

ونشرت الصفحة الرسمية لبرشلونه عبر انستجرام صورة للاعبي المنتخب الإنجليزي في أثناء تأمينهم ضد الهجوم عليهم، وعلقت عليها "خسارة ضربة جزاء جزء من كرة القدم، وجزء من الحياة العنصرية ليست كذلك".
 

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،  الإساءات العنصرية التي تعرض لها عدد من لاعبي منتخب إنجلترا عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بمموقع "تويتر": "فريق إنجلترا يستحق الإشادة بهم كأبطال، وليس للإساءة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي".
 

وأضاف جونسون: "يجب على المسؤولين عن هذا الانتهاك المروع أن يخجلوا من أنفسهم".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت إدانة جونسون بعد أن أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا، يستنكر فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الشرطة بملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.

كما انتقد النائب العمالي ديفيد لامي الإساءات العنصرية التي استهدفت اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل ركلات الترجيح مما أدى إلى خسارة فريق إنجلترا أمام إيطاليا في المبارة التي شهدها ملعب ويمبلي.

فيما قالت شرطة العاصمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات المسيئة والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للاعبي كرة القدم بعد نهائي يورو 2020".

وأكدت "هذا الانتهاك غير مقبول على الإطلاق، ولن يتم التسامح معه وسيتم التحقيق فيه".

ووفقًا لصحيفة "جارديان"، لم يعلق أي من اللاعبين حتى الآن على الأمر، لكن الحساب الرسمي لفريق إنجلترا على موقع "تويتر" أصدر بيانًا.

وقال الفريق على تويتر "نشعر بالاشمئزاز من أن بعض أعضاء فريقنا - الذين قدموا كل شيء للقميص- تعرضوا لانتهاكات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة".

أحمد مجدى الزمالك يورو 2020 كيلليني بونوتشي برشلونة

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