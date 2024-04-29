محافظ المنوفية يتفقد جاهزية المركز التكنولوجي لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بسنتريس ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف على مدى جاهزية المركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة والجاهزية الكاملة للجان المشكلة بكل وحدة قروية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الاجراءات بشأن ملفات التصالح بمخالفات البناء ، وكذا نشر مواد تعريفية بالمستندات المطلوبة بإجراءات التصالح ، فضلاً عن طباعة عدد من البروشورات لتوزيعها على المواطنين لتعريفهم بالمستدات المطلوبة منهم لسرعة تأدية الخدمات المقدمة بصورة لائقة.



واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد طريق أشمون - الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 17 كم ، وأشار المحافظ إلى أن سيتم البدء في الطريق بالمرحلة الاولى من طريق أشمون – الكوادى بطول 8 كم بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وذلك إستجابة لمطالب المواطنين والنواب .

وأضاف أنه سيتم العمل بالمرحلة الثانية من طريق الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 9 كم بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه عقب الانتهاء من إنشاء غرف المحابس واختبار خط مياه المحطة العملاقة بأبو عوالى كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.