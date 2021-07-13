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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

دلال
دلال

بدأت الفنانة  دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- والتي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- حيث أبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.

 دلال عبد العزيز تعاني من نقص في الأكسجين

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من نقص في نسبة الأكسجين بالدم؛ وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم.

ويخشى  الأطباء أن يحدث  تليف كامل فى جدران الحويصلات الهوائية للرئة، والذي بدوره سيؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة في نسيج الرئة، وهذا الأمر الذي يفقد الرئة أهم وظيفة لها، وهي تحميل الدم بالأكسجين، وتخليصه من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتشهد حالة دلال عبد العزيز، عدم استقرار كبير حيث يتم تشخيصا أحيانا بـ"انخفاض الأكسجين في الدم"، وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

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تليف الرئة وتوابعها .. آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز .. خاص

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تامر أمين يكشف آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

وعلم “صدى البلد” أن ثبات الحالة وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذا الفترة؛ خطر عليها، كما أنه يضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم، كما أنه لا صحة للأخبار المنتشرة بشأن عدم وعيها بما يحدث خلال الفترة الماضية، وأنها استعادت وعيها مرة أخرى.

وعلى الرغم من إخفاء ابنتيها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم ، إلا أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تشعر بوجود شيء غريب ، خاصة في ظل عدم تواصلها معه كل هذه الفترة.

وكشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت عليها: “أرجو الدعاء  لأمي تعبانة يا رب”.

دلال عبدالعزيز سمير غانم الفنان الراحل سمير غانم الفنانة دلال عبدالعزيز الأكسجين

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