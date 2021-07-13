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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من تعرض ملايين الأشخاص حول العالم لخطر جديد

الفاو
الفاو

كشفت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو" عن تعرض ملايين الاشخاص حول العالم لخطر نقص الغذاء بسبب جائحة كورونا.

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الأمم المتحدة للإعلام تناقش أهداف التنمية المستدامة.. المنظمة تؤكد: 70% من المياه تستخدم لأغراض الري.. الفاو: هناك إجهاد مائي نتيجة سحب مياه أكثر من الموارد المتاحة

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الفاو: لايوجد تأثير سلبي لـ كورونا علي الخدمات المائية فى مصر

وحذرت الـ"فاو" من أن وباء كورونا ستكون له آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم، وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وذكرت المنظمة أن "وباء كورونا المستجد "كوفيد19" ساهم في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2020".

وأفاد التقرير بأن عددا من يعانون سوء التغذية، ارتفع إلى حوالي 768 مليونا العام الماضي، وهو ما يعادل 10% من سكان العالم، ويمثل زيادة بنحو 118 مليونا، مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن ظل العدد دون تغيير تقريبا لخمس سنوات.

وقدرت نسخة عام 2021 من تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أنه وفقا للاتجاهات الحالية، فإن هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 لن يتحقق مع وجود فارق يتمثل في ما يقرب من 660 مليون شخص، وهذا الرقم أعلى بواقع 30 مليون شخص من السيناريو الذي لم يتضمن حدوث الجائحة.

كوفيد19 وباء كورونا الامن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة الفاو

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