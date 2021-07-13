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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة .. ما السبب ؟

مطار القاهرة
مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، هبوط اضطراري لطائرة تركية، أثناء رحلتها من تركيا إلى الصومال، بسبب إصابة راكبة هولندية الجنسية بوعكة صحية شديدة، وتم عمل الاسعافات الاولية لها بالمطار ، ونقلها بمعرفة الاسعاف لإحدي المستشفيات القريبة من المطار  .

قالت مصادر ملاحية بالمطار ، إن برج المراقبة إشارة من قائد الطائرة التركية ، اثناء رحلتها من اسطنبول الي الصومال ، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة ، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي ، لاصابة راكبة هولندية 44 عاما بوعكة صحية نتيجة امراض في القلب .

تم السماح لـ قائد الطائرة التركية بالهبوط في المطار بموقع 304 بمبني الركاب 3 ، وقام طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، بتوقيع الكشف عليها ، تبين انها تعاني من امراض في القلب وارتفاع في ضغط الدم ، تم نقل الجثمان تحت إشراف مؤمن عادل رئيس اسعاف المطار الي احدي المستشفيات القريبة من المطار ، ورافقها المسعف احمد ربيع فرج حتي تم تسليمها للمستشفي .

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