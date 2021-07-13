هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة .. ما السبب ؟

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، هبوط اضطراري لطائرة تركية، أثناء رحلتها من تركيا إلى الصومال، بسبب إصابة راكبة هولندية الجنسية بوعكة صحية شديدة، وتم عمل الاسعافات الاولية لها بالمطار ، ونقلها بمعرفة الاسعاف لإحدي المستشفيات القريبة من المطار .

قالت مصادر ملاحية بالمطار ، إن برج المراقبة إشارة من قائد الطائرة التركية ، اثناء رحلتها من اسطنبول الي الصومال ، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة ، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي ، لاصابة راكبة هولندية 44 عاما بوعكة صحية نتيجة امراض في القلب .

تم السماح لـ قائد الطائرة التركية بالهبوط في المطار بموقع 304 بمبني الركاب 3 ، وقام طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، بتوقيع الكشف عليها ، تبين انها تعاني من امراض في القلب وارتفاع في ضغط الدم ، تم نقل الجثمان تحت إشراف مؤمن عادل رئيس اسعاف المطار الي احدي المستشفيات القريبة من المطار ، ورافقها المسعف احمد ربيع فرج حتي تم تسليمها للمستشفي .