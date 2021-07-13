عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصي من الهالات السوداء بـ ماسك الشمندر

ماسك الهالات السوداء
ماسك الهالات السوداء

 تحلم الكثير من السيدات والفتيات بالحصول على وجه مشرق خالى من الهالات السوداء ويعمل ماسك الشمندر مع مسحوق قشر البرتقال الغني بفيتامين C  على علاج هذه المشكلة وتنظيف البشرة بعمق وتحسين مرونة البشرة ومنحها إضاءة طبيعية. 

نقدم لكي طريقة عمل ماسك الشمندر وقشر البرتقال لعلاج الهالات السوداء وفقا لما جاء في موقع “ بولد سكاي ” 

3 طرق حديثة ومختلفة لعلاج الهالات السوداء

خبيرة تجميل تكشف عن حل سريع لحل حب الشباب الهالات السوداء ..شاهدى

مكونات ماسك الهالات السوداء

 

 1 ملعقة صغيرة عصير شمندر 

2 ملعقة صغيرة مسحوق قشر برتقال

 

 طريقة استعمال ماسك الهالات السوداء

 

ضعي مسحوق قشر البرتقال في وعاء وأضيفي عصير البنجر إليه واخلطه جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

 ضعي ماسك الهالات السوداء على الوجه واتركيه حتى يجف واشطفه جيدًا باستخدام الماء البارد، واستخدمى حزمة الوجه هذه كل يوم بديل للحصول على أفضل النتائج.
 

الهالات السوداء علاج الهالات السوداء حب الشباب تنظيف البشرة الشمندر البنجر

موضوعات متعلقة

اكتشفيهم فورا.. أفضل 6 علاجات للتخلص من الرؤوس السوداء

انس الشيخوخة .. 6 عصائر لشباب دائم

بتدورى على ماسك لحب الشباب .. إليك 3 وصفات فعالة

منزليا .. 3 مكونات للتخلص من الرؤوس السوداء

ترشيحاتنا

أمنه نصير: المايوه الشرعي تحايل على قواعد وثوابت الدين.. فيديو

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

بريطانيا تدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة.. تفاصيل

بث مباشر لمراجعة الجغرافيا لـ الثانوية العامة على منصة حصص مصر غدا

التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

عنصرية الإنجليز لا تتوقف| 3 ضحايا جدد.. ومحمد صلاح ضمن القائمة

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ