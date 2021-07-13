تخلصي من الهالات السوداء بـ ماسك الشمندر

تحلم الكثير من السيدات والفتيات بالحصول على وجه مشرق خالى من الهالات السوداء ويعمل ماسك الشمندر مع مسحوق قشر البرتقال الغني بفيتامين C على علاج هذه المشكلة وتنظيف البشرة بعمق وتحسين مرونة البشرة ومنحها إضاءة طبيعية.

نقدم لكي طريقة عمل ماسك الشمندر وقشر البرتقال لعلاج الهالات السوداء وفقا لما جاء في موقع “ بولد سكاي ”

مكونات ماسك الهالات السوداء

1 ملعقة صغيرة عصير شمندر

2 ملعقة صغيرة مسحوق قشر برتقال

طريقة استعمال ماسك الهالات السوداء

ضعي مسحوق قشر البرتقال في وعاء وأضيفي عصير البنجر إليه واخلطه جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

ضعي ماسك الهالات السوداء على الوجه واتركيه حتى يجف واشطفه جيدًا باستخدام الماء البارد، واستخدمى حزمة الوجه هذه كل يوم بديل للحصول على أفضل النتائج.

