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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 حيل لمحاربة الكوليسترول ورفع مناعتك

صدى البلد

 

حمض الفوليك ، أو فيتامين ب 9 ، مهم جدًا للحفاظ على صحة الخلايا ورفع المناعه ومحاربة ارتفاع الكوليسترول فى الدم  ومن ثم ، فأنت بحاجة إلى تضمين الأطعمة الغنية بحمض الفوليك في نظامك الغذائي.

إليك 5 أطعمه أضفيها إلى نظامك الغذائى لزيادة حمض الفوليك و فيتامين ب 9 وفقا لموقع هيلث 

1. السبانخ

السبانخ  مصدر غذائي منخفض السعرات الحرارية و هذه الخضار الورقية هي أيضًا مصدر غني بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تعزز مستويات المناعة. 

سيضمن تضمين السبانخ في نظامك الغذائي صحة جيدة لعينيك ، وسيساعد في إدارة مستويات ضغط الدم وتقوية العظام.

2. البقوليات

تعتبر البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص وفول الصويا مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك و تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم ، ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستويات الدم.

3. جذر الشمندر

جذر الشمندر تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات الأساسية والألياف ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك (37 في المائة من القيمة اليومية) والمعادن. يساعد تناول الشمندر في تعزيز صحة الخلايا والتمثيل الغذائي ونمو العظام ونظام المناعة.

4. البروكلي

 يساعد الحديد وفيتامين ج في البروكلى فى بناء رفع المناعة فيعد  البروكلي غني أيضًا بالألياف والبروتين والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم ، وبالتالي فهو يساعد في بناء العضلات وتقوية العظام وزيادة مستويات الطاقة بشكل عام. 

5. المكسرات والبذور

المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو هي مصدر جيد لحمض الفوليك و تعد البذور مثل الكتان واليقطين والشيا مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وحماية خلاياك من الجذور الحرة الضارة التي تنتج أثناء عمليات التمثيل الغذائي

 

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