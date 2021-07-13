البنك المركزي: أسعار وحدات محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري تبدأ من 120 ألف جنيه

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تستهدف توفير سكن ملائم لكل المواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى توجيه المبادرة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» على فضائية «صدى البلد»، أن نحو 90 صناعة مرتبطة بالتشييد والبناء في إطار المبادرة، ذاكرًا أن كل الوحدات داخل المبادرة كاملة التشطيب ومجهزة بكل المرافق.

وأوضح أن المبادرة بالنسبة لمحدودي الدخل تشترط حد أقصى للدخل يصل إلى 4500 جنيه للفرد و6 آلاف جنيه للأسرة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل بالحد الأقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وذكر أن المبادرة أتاحت تقليل نسبة المقدم من 20% إلى 10% فضلًا عن خفض قيمة القرض لطول مدته على 30 عامًا، مضيفًا أن أسعار الوحدات المتاحة لفئة محدودي الدخل تبدأ من 120 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه، إضافة إلى حصولها على دعم نقدي من 30 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعي.

وأشار إلى إتاحة وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بحد أقصى من 1.1 مليون جنيه يدفع منها المواطن نحو 15% كمقدم، و1.4 مليون جنيه يدفع منها المواطن 20%، ذاكرًا أن جميع البنوك متاح بها المبادرة بداية من الغد.

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين من خلال عدد من المبادرات منها التمويل العقاري وتغير السيارات القديمة؛ موضحا أن تكلفة مشروع حياة كريمة في قري ونجوع مصر 800 مليار جنيه.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تعمل في جميع الاتجاهات؛ مرددا: « والله مفيش حتة في مصر مفيهاش شغل ومشروعات تحت الانشاء».

ولفت موسى إلى أن الدولة تنفق مئات المليارات لتنمية كل البلاد حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته وتكون حياته كريمة.

واستعرض موسى عددا من الفيديوهات لمشروعات سكنية في عدد من الأماكن منها حدائق أكتوبر، ومشروع جنة مصر في التجمع .

وبدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم بجملة «وداعا للايجار»، موضحا أن ذلك بفضل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم العقارات بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 3% على مدي 30 سنة.



وأضاف، أن الوحدات السكنية سوف تكون مدعومة من الدولة وعلى أعلي مستوى من التشطيب؛ مرددا: « الرئيس مش عايزك تأجر شقة عايز يملك وتوارثها لأولادك بس متبعاش».



وأشار موسى إلى أن مبادرة الرئيس السيسي سوف تقضي على الإيجار نهائيا؛ منوها بأن الوحدات السكنية كاملة التشطيب «على المفتاح».

وأكد موسى، أن البنك المركزي سوف يتحمل 270 مليار جنيه حجم الفوائد على مدار الـ 30 سنة .



من جانبه أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.

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وأوضح الوزير، أن مد فترة تقديم طلبات التحويل جاء استجابة لرغبات المواطنين، ومنح فرصة لأكبر عدد منهم للتحويل وذلك للحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء / مراحل التشطيب – الكراسة الزرقاء / تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الـ11 - الإعلان الـ12 - الإعلان الـ13 - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، حيث يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو سبق التخصيص له، أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.



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وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم تقديم طلبات التحويل من خلال الدخول على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط "https://cservices.shmff.gov.eg"، ثم اختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والاطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب - بعد دراسته من جانب الصندوق - يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية، موضحة أنه تم إتاحة فيديو توضيحي للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على اليوتيوب "https://www.youtube.com/shmffeg"، ومن خلال الموقع الإلكتروني "https://cservices.shmff.gov.eg"; داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وذلك كإجراء يساهم في مساعدة المواطنين.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مد فترة تقديم طلبات التحويل للمواطنين يأتي فى ضوء فاعلية التواصل المُستمر مع مطالب المواطنين بشكل مُباشر، بما يحقق مستوى متميز في الخدمة المقدمة، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات وخطوات العمل أمامهم، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.