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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثار غضب اليابانيين.. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يخلط بين اليابانيين والصينيين خلال زيارته لطوكيو

طوكيو
طوكيو

خلط رئيس اللجنة  الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، بين اليابانيين والصينيين في أثناء افتتاح القرية الأولمبية في طوكيو، حيث أشار خلال حديث له إلى شعب اليابان على أنه «صيني».

وبحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، وفي أول تعليق علني له منذ وصوله إلى طوكيو الأسبوع الماضي، حاول باخ طمأنة الجمهور بأن الألعاب «لن تصبح حدثاً فائقاً لنقل عدوى كورونا»

وقال باخ لرئيسة اللجنة المنظمة لـ«ألعاب طوكيو 2020»، سيكو هاشيموتو: «هدفنا المشترك هو ألعاب آمنة. للجميع -للرياضيين، لجميع الوفود، والأهم من ذلك للشعب الصيني»، قبل أن يدرك باخ خطأه سريعاً ويصححه قائلاً: «أقصد الشعب الياباني».

وأثار هذا الخطأ غضب اليابانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط العلاقات المتوترة بين طوكيو وبكين.

ومن المنتظر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية ابتداءً من 23 يوليو الجاري.

وسيقيم نحو 18 ألف رياضي ومسؤول في 21 مبنى عبر القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 44 هكتاراً في خليج طوكيو.

وبدأت الوفود في الوصول بالفعل إلى اليابان، ومن المتوقع أن يوجد أكثر من 2200 مشارك مع حلول نهاية الأسبوع.

اللجنة اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليابانيين الصينيين طوكيو صيني

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