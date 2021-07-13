الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي حيث تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية السبت المُقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.

ويسعى الأهلي التتويج باللقب العاشر فى تاريخه والثاني على التوالى ، بعدما توج به النسخة الماضية بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-1.

ويعد ذلك هو النهائي الـ14 الذي يخوضه الأهلي في البطولة الأفريقية، بينما يلعب كايزر تشيفز هذا اللقاء للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد وصلت المغرب منذ قليل استعدادا للمباراة النهائية.. وغلب على جميع أعضاء الفريق الجدية والتركيز .. وطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من لاعبيه الاجتهاد وبذل أقصى مالديهم للعودة للقاهرة رافعين اللقب الأفريقى لاسعاد الجماهير الحمراء.