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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدنيا بترقص.. أغنية عمرو دياب تتصدر تطبيق أنغامي

عمرو دياب
عمرو دياب

 تصدرت أغنية عمرو دياب الجديدة، الدنيا بترقص، قائمة “توب” أنغامي، والتي تمثل الذوق العام للوطن العربي، منذ اليوم الأول لصدورها، واحتلت المرتبة الأولى في هذه القائمة.

يذكر أن الهضبة طرح أغنية الدنيا بترقص، ضمن حملة دعائية لصالح إحدى شركات المحمول، وفور طرحها تصدرت قوائم الاستماع بكل البلاد العربية على أنغامي.

أغنية الدنيا بترقص، من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وماستر أمير محروس ، والكليب من إخراج طارق العريان.

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كليب الدنيا بترقص لـ عمرو دياب يتخطى 5 ملايين مشاهدة

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كليب الدنيا بترقص لـ عمرو دياب يقترب من 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

 

من جهة أخرى، تخطى كليب الدنيا بترقص للهضبة عمرو دياب الـ 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بـ يوتيوب.

وطرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد. 

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب من كلمات ملاك عادل،  وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و مهندس صوت أمير محروس. 

شاركت الفنانة هدى المفتي في فيديو كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل، وتم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

 

موعد ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية. 

كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدأ يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة. 

ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي". 

وأوضح تامر حسين على أنه يشارك في ألبوم الهضبة بأغنياته كالمعتاد، لكن الأغنية المقرر طرحها في البداية ليست من كلماته، كما يستعد لتقديم أغاني في ألبوم محمد حماقي المقرر طرحه قريبا أيضا. 

طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني يا حب، بتهزر.

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