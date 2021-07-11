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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب الدنيا بترقص لـ عمرو دياب يقترب من 4 ملايين مشاهدة .. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد. 

وحقق كليب الدنيا بترقص أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” . 

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب من كلمات ملاك عادل،  وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و مهندس صوت أمير محروس. 

موعد ألبوم عمرو دياب 

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية. 

كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدأ يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة. 

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ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي". 

وأوضح تامر حسين على أنه يشارك في ألبوم الهضبة بأغنياته كالمعتاد، لكن الأغنية المقرر طرحها في البداية ليست من كلماته، كما يستعد لتقديم أغاني في ألبوم محمد حماقي المقرر طرحه قريبا أيضا. 

طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني يا حب، بتهزر

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