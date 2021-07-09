نشرة الفن .. عمرو دياب يطرح الدنيا بترقص.. وصور جديدة من كتب كتاب هاجر أحمد ورفض أنغام صلح أصالة

أبرزها موعد ألبوم عمرو دياب الجديد وأغنيته الدنيا بترقص، وبكاء مات ديمون في مهرجان كان، نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية.

احتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 مليون مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب.

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية.

احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد بعقد قرانها مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وتألقت في إطلالة بسيطة باللون الأبيض نالت إعجاب متابعيها

طرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد.

عرض فيلم الممثل الأمريكي مات ديمون الجديد Stillwater، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وبحضور باقي صناعه، بعدما قوبل بترحاب شديد من قبل الجمهور الذي حرص على حضور العرض العالمي الأول

أعلنت الفنانة أنغام بصورة واضحة رفضها عودة العلاقات بينها وبين الفنانة أصالة كسابق عهدها، رغم محاولات الأخيرة المستمرة وتصريحاتها الإعلامية عن عدم استسلامها حتى تعود المياه إلى مجاريها.

أعلن الفنان محمود حافظ موعد طرح فيلمه الجديد الإنس والنمس الذي يشارك في بطولته مع محمد هنيدي ومنة شلبي وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لم يكن الراحل حسين صدقي من المتمسكين بأضواء الشهرة طوال حياته، ورحل مبكرا عن مجال التمثيل بعدما قدم فيه العديد من الأفلام الناجحة التي تشتهر بها السينما المصرية

يوافق اليوم ذكرى مرور 15 عاما على رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي الذي كان فنانا شاملا أثرى اسينما والتلفزيون والمسرح بأعماله التمثيلية، وإضافاته الفنية ككاتب ومخرج مسرحي.