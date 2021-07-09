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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. عمرو دياب يطرح الدنيا بترقص.. وصور جديدة من كتب كتاب هاجر أحمد ورفض أنغام صلح أصالة

عمرو دياب مع هدى
عمرو دياب مع هدى المفتي في الدنيا بترقص

أبرزها موعد ألبوم عمرو دياب الجديد وأغنيته الدنيا بترقص، وبكاء مات ديمون في مهرجان كان، نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية. 

بعد انتقاده لسمية الخشاب .. عمر كمال يحتفل بـ 10 مليون مشاهدات كليب أوعدك

احتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 مليون مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب. 

تعرف على موعد ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية. 

لقطات جديدة من كتب كتاب هاجر أحمد .. شاهد

احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد بعقد قرانها مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وتألقت في إطلالة بسيطة باللون الأبيض نالت إعجاب متابعيها 

الدنيا بترقص .. عمرو دياب يطرح أغنية جديدة وهدى المفتي بطلة الكليب

طرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد. 

مات ديمون يبكي بعد عرض فيلمه الجديد في مهرجان كان.. تعرف على السبب

عرض فيلم الممثل الأمريكي مات ديمون الجديد  Stillwater، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وبحضور باقي صناعه، بعدما قوبل بترحاب شديد من قبل الجمهور الذي حرص على حضور العرض العالمي الأول

لا مجال للصلح.. أنغام ترفض محاولات أصالة لعودة العلاقات كسابقها

أعلنت الفنانة أنغام بصورة واضحة رفضها عودة العلاقات بينها وبين الفنانة أصالة كسابق عهدها، رغم محاولات الأخيرة المستمرة وتصريحاتها الإعلامية عن عدم استسلامها حتى تعود المياه إلى مجاريها. 

قبل شهر من طرحه .. تفاصيل فيلم الإنس والنمس

أعلن الفنان محمود حافظ موعد طرح فيلمه الجديد الإنس والنمس الذي يشارك في بطولته مع محمد هنيدي ومنة شلبي وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الخجول حسين صدقي وسر اعتزاله التمثيل

لم يكن الراحل حسين صدقي من المتمسكين بأضواء الشهرة طوال حياته، ورحل مبكرا عن مجال التمثيل بعدما قدم فيه العديد من الأفلام الناجحة التي تشتهر بها السينما المصرية 

15 عاما على رحيله.. سر ألقاب عبد المنعم مدبولي "المدبوليزم وناظر مدرسة المشاغبين"

يوافق اليوم ذكرى مرور 15 عاما على رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي الذي كان فنانا شاملا أثرى اسينما والتلفزيون والمسرح بأعماله التمثيلية، وإضافاته الفنية ككاتب ومخرج مسرحي. 

عمرو دياب البوم عمرو دياب عبد المنعم مدبولي أنغام أصالة مات ديمون

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