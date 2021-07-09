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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا مجال للصلح.. أنغام ترفض محاولات أصالة لعودة العلاقات كسابقها

أنغام
أنغام

أعلنت الفنانة أنغام بصورة واضحة رفضها عودة العلاقات بينها وبين الفنانة أصالة كسابق عهدها، رغم محاولات الأخيرة المستمرة وتصريحاتها الإعلامية عن عدم استسلامها حتى تعود المياه إلى مجاريها. 

ظهرت الفنانة أنغام مؤخرا على غلاف مجلة زهرة الخليج، التي أجرت حوارا معها حول أعمالها الأخيرة، وتطرق الحوار إلى مساع الصلح مع أصالة التي أبدت رغبتها في وقت سابق في إنهاء الأزمة. 

وقالت أنغام في حوارها إنه لا يوجد صلح حقيقي مع أصالة، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما ليست في حالة حرب، وهي لا تفضل الدخول في معارك سخيفة على حد وصفها. 

وأضافت أنغام:" أنا مشغولة بأمور أخرى.. والخطأ بحقك عن غير قصد يختلف عن أن أخطيء بحقك متقصدة وأعاند وأتحين الفرصة لإعادته.. هذا ليس خطأ". 

وعن اعتذار أصالة أمام الجميع، ردت أنغام قائلة:" قد أقبل الاعتذار أو الأسف لكن رجوعنا إلى ما كنا عليه لن يحصل.. ولن تعود المياه إلى مجاريها.. فنحن هكذا بحال جيدة". 

صلح أنغام وأصالة 

حلت أنغام ضيفة على برنامج سوالف رمضانية 2، المذاع خلال شهر رمضان، عبر الصفحة الرسمية لـ روتانا على موقع تويتر.

وأجابت أنغام، على سؤال حول مسامحتها لشخص ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر، وقالت : مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشيال ميديا.

كما أكدت أنغام : الاعتذار لا يكون عن طريق واتس آب أو السوشيال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور في إطارها الشخصي.

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أصالة: أنغام لا ترد على اتصالاتي .. والأخيرة: نوايا الاعتذار الحقيقية مش للعرض والشو

وأضافت : كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح، والمسامحة على حسب نوع الغلط فهناك أخطاء لا يجوز فيها التسامح.

وقد اعتبر الكثيرون أن حديث أنغام موجه بشكل غير مباشر إلى أصالة، مؤكدين أن حرب تلقيح الكلام عادت بين الثنائى، وأن النية ليست صافية للصلح، خصوصا بعد أن صرحت أصالة منذ ساعات بأنها حاولت الاتصال بأنغام 5 مرات وبعثت إليها 3 رسائل دون أن ترد.

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