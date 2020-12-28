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ثقافة

حكايات من زمن فات.. كواليس صعود عبد المنعم مدبولى لـ عرش الكوميديا واكتشافه عادل إمام وسعيد صالح

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.


ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.


ومن بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى، الذى  تحل اليوم الاثنين، الموافق 28 ديسمبر، ذكرى ميلاده  التي توافق 28 / 12 /1921، ونستعرض فى هذا التقرير أسرار علاقته بفؤاد المهندس وكواليس وصولة من الفقر لـ قمة النجومية والتربع على عرش الكوميديا.


 حكايات من زمن فات.. أسرار تجسيد محمود المليجي مشهد وفاته أمام الكاميرا 

 

ولد عبد المنعم مدبولي بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921، يتيما فقيرا ، و ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عاما، حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006، وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

 


التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1945 وتخرج منه في عام 1949 - انضم بعد تخرجه إلى فرقة "جورج أبيض"، ثم فرقة "فاطمة رشدي"، اشترك في برنامج "ساعة لقلبك" عام 1953 في الإذاعة المصرية، عمل كاتبًا وممثلًا ومخرجًا مسرحيًا، وأسس لمدرسة كوميدية اشتهرت بمسمى "المدبوليزم".

 

عبد المنعم مدبولى لم يتخرج من الفنون التطبيقية فحسب وإنما عمل بها مدرسا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات في عز شهرته ومجده، واكتشف الكثير من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية، أهمهم (نبيل الهجرسى) خريج قسم الحديد.

 

وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية ومثل وأخرج عددا من الأعمال المسرحية، اتجه إلى السينما متأخرا في عام 1958، ثم توالت أعماله السينمائية التي بلغت ما يقرب من 150 فيلما.

 

وتمتع عبد المنعم مدبولى بكاريزما خاصة أكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي وشكل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائيا تمثيلىا عجز عن تكراره.

 

تخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي وغيرهم كثيرون.

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