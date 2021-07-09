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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتقاده لسمية الخشاب .. عمر كمال يحتفل بـ 10 مليون مشاهدات كليب أوعدك

عمر كمال وسمية الخشاب
عمر كمال وسمية الخشاب

احتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 مليون مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب. 

ونشر عمر كمال على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع سمية الخشاب بمناسبة 10 مليون مشاهدة لكليب أوعدك بعد ساعات من إلقائه اللوم والعتاب في حوار تلفزيوني على شريكته في الأغنية. 

عمر كمال يحتفل بأغنية أوعدك 

كشف عمر كمال مغنى المهرجانات عن خلافه مع الفنانة سمية الخشاب ، وذلك خلال استضافته فى برنامج مع تمام على قناة الجديد . 

وتابع “ عمر كمال ” قائلاً : سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، فى حال إتمام اتفاقها معى.

 تصريحات سابقة  لعمر كمال

وكان قال عمر كمال إن هناك جمهورا يحبني، والدليل على ذلك وجود من 5 لـ 6 أوردرات يوميًا لو عمر دا إنسان مش كويس هيجبنى ليه المناسبة بتاعته.

وتابع الفنان عمر كمال ،خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،أن هناك فئة من الناس تخرج غضبها فى تعليقات السوشيال ميديا.

وأشار عمر كمال إلى أن حسن شاكوش يتميز بنبرة صوت لا ينافسه فيها أحد فى مصر ولكن فى المهرجانات فقط، يستطيع اللعب فى صوته وتلوينه فى المهرجان والشعبى والخليجى والرومانسى والوطنى وغيرها من الأعمال التى يستطيع إثبات نفسه فيها.

ولفت الفنان عمر كمال إلى أنه من الممكن مصدقش شاكوش فى أغنية رومانسية.

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وتمكنت أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب ومغني المهرجانات، الفنان عمر كمال من الوصول إلى ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، لـ سمية الخشاب وعمر كمال، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

قال عمر كمال إن الفنانة سمية الخشاب التى شاركته في كليبه الأخير"أوعدك" عضو عامل فى نقابة الموسيقيين وصوتها جميل جداً، موضحا أن التجهيز للعمل فى هذه الأغنية بدأ منذ 4 أشهر.

عمر كمال سمية الخشاب كليب أوعدك عمر كمال وسمية الخشاب أعاني المهرجانات حسن شاكوش

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