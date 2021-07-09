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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مات ديمون يبكي بعد عرض فيلمه الجديد في مهرجان كان.. تعرف على السبب

مات ديمون بمهرجان
مات ديمون بمهرجان كان

عرض فيلم الممثل الأمريكي مات ديمون الجديد  Stillwater، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وبحضور باقي صناعه، بعدما قوبل بترحاب شديد من قبل الجمهور الذي حرص على حضور العرض العالمي الأول للفيلم. 

سبب بكاء مات ديمون 

بكى مات ديمون أثناء تحية الجمهور له ولصناع فيلمه الجديد Stillwater ، بعدما وقف الجميع لمدة 5 دقائق وعلت أصوات التصفيق الحاد قاعة العرض بحسب موقع فاريتي. 

يعرض فيلم مات ديمون الجديد Stillwater خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وهو من إخراج توم مكارثي، ويشارك في بطولته أبيجيل برسلين، كاميل كوتان، وجينيفر ري.

أثرت عودة مات ديمون الممثل والمنتج الشهير إلى مهرجان كان فيه بشكل كبير ولم يتمالك نفسه ليتفاعل مع احتفاء الجمهور بالبكاء ومبادلتهم التحية. 

تدور أحداث فيلم مات ديمون الحائز على جائزة الأوسكار حول قصة والد يحاول إثبات براءة ابنته التي تعرضت لحادث مروع أثناء دراستها في الخارج، وألقي القبض عليها في فرنسا ويقدم كل جهوده بلا كلل لحل هذه المحنة. 

وقال المخرج توم مكارثي في كلمه له عقب عرض فيلم Stillwater، إنه تأثر كثيرا بالسينما الفرنسية والأوروبية بشكل عام، ومن الملهم بالنسبة له عرض هذا الفيلم أمام هذا الجمهور المذهب في مكان أيقوني مثل مسرح مهرجان كان. 

مات ديمون مع أبطال فيلمه الجديد على السجادة الحمراء 

من المقرر طرح فيلم Stillwater في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية في 30 يوليو الجاري، ضمن منافسات الموسم الصيفي التي تشتعل بقوة مؤخرا بحسب موقع فاريتي. 

وحرص مات ديمون على التقاط الصور مع فريق عمل فيلم Stillwater على السجادة الحمراء لمهرجان كان بعد عودته مرة أخرى من التوقف الذي دام لمدة عام بسبب جائحة كورونا. 

تستمر النسخة الـ 74  من مهرجان كان السينمائي الدولي حتى يوم 17  يوليو الجاري، ويعرض به عشرات الأفلام عالميا لأول مرة، ويرأس المخرج سبايك لي المسابقة الرسمية بعدما تصدرت صورته أفيش المهرجان الرسمي.  

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منع مات ديمون من السفر 

كشف النجم العالمى مات ديمون  في مايو الماضي عن أحدث تطورات اصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد وتفاصيل فيلمه الجديد "المبارزة الاخيرة" والذى يقوم بتصويره فى ايرلندا. وقال مات فى تصريحات صحفية له: "اقوم حاليا بتصوير فيلم "المبارزة الاخيرة" فى ايرلندا ومن الصعب ان نسافر الى نيويورك حاليا بسبب منع السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

مات ديمون Stillwater أفلام مهرجان كان سبايك لي مهرجان كان

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