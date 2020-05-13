ابنة زوجة مات ديمون تتعافى من فيروس كورونا

كشف النجم العالمي مات ديمون أن ابنة زوجته Alexia، التي تبلغ من العمر 21 عاما تعافت من فيروس كورونا بعد ما أصابها قبل أسابيع أثناء تواجدها في ولاية نيويورك.





وقال مات ديمون، في أحد الحوارات التليفزيونية: "ابنتنا تدرس الجامعة في نيويورك، وهناك أصيبت بفيروس كورونا ولكنها الآن أصبحت على ما يرام".





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وأكد مات ديمون أنه مازال عالقا في أيرلندا بسبب توقف رحلات الطيران، حيث كان يصور مشاهد فيلمه الجديد.





وقال إنه يشعر بالرعب بسبب فيروس كورونا ويبقى في الحجر المنزلي مع زوجته لوسينا، رغم أنهم يتبعون جميع الإجراءات الاحترزاية من التباعد الاجتماعي لغسل اليدين.



