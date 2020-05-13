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فن

إيد شيران المطرب الأكثر ثراءً في بريطانيا بـ 200 مليون استرليني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:21 م
ايد شيران
ايد شيران
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شروق ابراهيم
أعلنت صحيفة Sunday times أن النجم العالمي ايد شيران أصبح المطرب الأكثر ثراءً في بريطانيا بثروة تبلغ 200 مليون جنيه استرليني. 

وقالت الصحيفة البريطانية التي ترصد ثروات المشاهير، إن ثروة ايد شيران قفزت إلى 200 مليون جنيه استرليني، بعدما حصد المطرب العالمي مؤخرا 40 مليون جنيه استرليني.

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على صعيد آخر، كشف ايد شيران انه سيبتعد قليلا عن الغناء بعد انتهاء جولته العالمية التي توقفت بسبب فيروس كورونا الذي ار على الصناعة الموسيقية في العالم.

وكان ايد شيران قرر منح العاملين في مطعمه ببريطانيا كامل رواتبهم في ظل اندلاع أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ضرر العمالة في بريطانيا وجميع دول العالم.

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