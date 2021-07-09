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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم ظهورها في كليب الدنيا بترقص.. هدى المفتي تلغي متابعة عمرو دياب

هدى المفتي - عمرو
هدى المفتي - عمرو دياب

على الرغم من حالة الجدي التي أثيرت حول الفنانة هدى المفتي، وتصدرها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب، تبين أمر مفاجئ وهو عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق انستجرام. 

وبالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق انستجرام، تبين عدم وجود عمرو دياب ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والبالغ عددهم 1581 حسابًا. 

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الدنيا بترقص.. عمرو دياب يحدث جدلًا مع هدى المفتي

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الدنيا بترقص .. عمرو دياب يطرح أغنية جديدة وهدى المفتي بطلة الكليب

من جهة أخرى، تصدر النجم عمرو دياب تريند نوقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من طرحه اغنيته الجديدة "الدنيا بترقص".

شاركت الفنانة هدى المفتي في فيديو كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل، وتم تصويرها على أحد شواطيء الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح فجر اليوم الجمعة فيديو كليب أغنية "الدنيا بترقص" والتي تعد أول أغانيه في صيف 2021.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان.

حساب هدى المفتي على انستجرام

موعد ألبوم عمرو دياب 

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية. 

كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدأ يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة. 

ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي". 

وأوضح تامر حسين على أنه يشارك في ألبوم الهضبة بأغنياته كالمعتاد، لكن الأغنية المقرر طرحها في البداية ليست من كلماته، كما يستعد لتقديم أغاني في ألبوم محمد حماقي المقرر طرحه قريبا أيضا. 

طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني يا حب، بتهزر. 

 

أعمال تامر حسين

وقال تامر حسين، في تصريحات سابقة منذ أيام مع برنامج صباحك ومطرحك على محطة راديو 9090، إن ألبوم عمرو دياب يحمل العديد من المفاجآت، وسيطرح خلال موسم الصيف، مؤكدا أنه يتعاون أيضا مع محمد حماقى فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

وكشف تامر حسين عن استعداده لتقديم أغنية وطنية جديدة من ألحان صديقه عزيز الشافعي، بصوت الفنان حسين الجسمي، مشيرا إلى عدم تقاضيه أجرا عن هذا العمل. 

طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

كما طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وهي أغنية مقسوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

هدي المفتي هدي المفتي الفنانة هدى المفتى عمرو دياب الدنيا بترقص كليب

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