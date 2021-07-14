قصة دخول جنرال موتورز للسوق المصرية

يعود تاريخ جنرال موتورز أحد أكبر مصنعي السيارات والشاحنات في العالم ، إلى أكثر من قرن ويتضمن نطاقًا واسعًا من النشاط الصناعي حول العالم ، يركز في الغالب على النقل الآلي والهندسة والتصنيع .

تأسست جنرال موتورز في عام 1908 كشركة قابضة في فلينت بولاية ميشيجان الامريكية، ووصل عدد الموظفين عام 2012 في الشركة حول العالم إلى ما يقرب من 209000 موظف.

يوجد المقر الرئيسي العالمي لشركة جنرال موتورز في مركز رينيسانس في ديترويت ، ميشيغان ، الولايات المتحدة ، وتصنع شركة جنرال موتورز السيارات والشاحنات في 35 دولة، في عام 2008 وصل الي 8.35 مليون .

تبيع جنرال موتورز سياراتها ، تحت علامات تجارية مختلفة ، وهما Buick و Cadillac و Chevrolet و GMC و Wuling ، تشمل العلامات التجارية السابقة لجنرال موتورز للسيارات لا سال ، وماكلولين ، وأوكلاند ، وأولدزموبيل ، وأوبل ، وبونتياك ، وهامر ، وساب ، وساتورن ، وفوكسهول ، ودايو ، وهولدن .

في منتصف العشرينيات بدأت جنرال موتورز أعمالها فى مصر بشكل رسمي، عن طريق شركة جنرال موتورز الشرق الأدنى وكان مقرها الإسكندرية، حيث كانت تمثل تلك الشركة الفرع الإقليمي لمؤسسة جنرال موتورز الأمريكية، والمسئولة عن مبيعات المؤسسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا.

ولم تكتف جنرال موتورز بمنتجاتها في مصر على شيفروليه وأوبل كما نري في يومنا هذا، بل كان لديها موديلات اخري، وهي فوكسهول البريطانية، وبونتياك وبويك وكاديلاك ولاسال وغيرها.

وشملت منتجات جنرال موتورز ايضا علي سيارات ركوب وحافلات وعربات نقل وحتى المحركات و الشاسيهات ، ولكن الغريب بعض الشيء هو ان قدمت جنرال موتورز في السوق المصري ثلاجات وتحديداً ثلاجات فريجيدير المعروفة.

وقدمت جنرال موتورز العديد من المنتجات البعيدة كل البعد عن عالم السيارات، حيث قدمت في السوق المحلي مولدات كهربية باستخدام الديزل علاوة على وحدات تبريد تجارية للثلاجات فى المحال وأجهزة تكييف هواء ومحركات بحرية.