اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري عن موعد سفر رباعي الأهلي لانضمامهم إلى بعثة الفراعنة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، منتخب مصر يملك عناصر مميزة ونعمل على التواجد في مركز مميز، وليس التمثيل المشرف فقط.

وأكد مجاهد أن، رباعي الأهلي "محمد الشناوي، حمدي فتحي، أكرم توفيق، صلاح محسن" من المقرر أن ينضموا إلى بعثة الفراعنة الأولمبي، بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".

قائمة منتخب مصر الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة الفراعنة، استعدادا لخوض وديتي جنوب إفريقيا خلال شهر يونيو الجاري.

وشهدت قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد طوكيو، استدعاء إمام عاشور لاعب نادي الزماك، بعد انتهاء عقوبة إيقاف 12 مباراة، من قبل اتحاد الكرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - إمام عاشور أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.