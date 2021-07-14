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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطور تقنيات شحن بسرعات جبارة.. إنستجرام تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات المخترقة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف مواصفات أول لاب توب من ريلمي Realme Book

 

توالت الأخبار خلال الفترة الماضية من قبل العديد من محللي ومسربي الإصدارات التكنولوجية الحديثة، عن إطلاق أول لاب توب  من إنتاج شركة ريلمي Realme الصينية ، ومن المتوقع أن يأتي تحت اسم Realme Book ، مع سعر مناسب وإمكانات جيدة. 

 

بقوة 90 واط .. هواوي تطور تقنيات شحن بسرعات جبارة لهواتفها الذكية

 

تعمل شركة Huawei هواوي الصينية دائماً على تطوير منتجاتها الذكية، من أجل زيادة نسبة مبيعات ومنافسة عمالقة التكنولوجيا،  في محاولة لتحدى العقوبات الأمريكية التي أطاحت بمنتجاتها من على قمة مبيعات الهواتف الذكية، حيث تعمل الآن على زيادة قوة الشحن السريع لهواتفها الذكية.

 

"إنستجرام" تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات المخترقة مسبقا

 

قدمت منصة "انستجرام - Instagram" لمشاركة الصور عبر الإنترنت، فحصا أمنيا جديدا، اليوم الثلاثاء، لأي شخص تم اختراق حسابه من قبل.

 

لينوفو تطلق نسخة محسنة من أجهزة لاب توب ThinkPad X13 G2

 

قامت شركة لينوفو Lenovo، بإطلاق نسخة محسنة من أجهزتها للجيل الثاني  من اللاب توب  ThinkPad X13 G2، حيث أضافت معالج جديد وشاشة أكبر، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس 5G للاتصال، مع سعر مناسب للطبقة المتوسطة.  

 

"آبل" تطلق بطارية متنقلة لأجهزة "آي فون 12"

 

أطلقت شركة "أبل -  Apple" عملاق صناعة الأجهزة الذكية بطارية متنقلة MagSafe Battery Pack" لأجهزة "آي فون 12".

 

عرض اليوم| اشتري آيفون 8 بلس بـ 3900 جنيه.. تفاصيل

 

نجح هاتف آيفون  الذكي باقتدار أن يكون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم منذ الظهور الأول فى عام 2007، ومع الوقت أصبح هناك طلب عام لحجم أكبر فبدأت الإصدارات كبيرة الحجم التى توفر تجربة مشاهدة ممتعة، بالإضافة لبطارية كبيرة و فى نفس الوقت المحافظة على التصميم الأنيق، ومن بين أبرز هذه الهواتف يأتى iPhone 8 plus.

 

بسعر منافس ومواصفات مذهلة.. سامسونج تبدأ بيع Galaxy F22| صور

 

أعلنت شركة Samsung سامسونج الكورية الجنوبية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية في العالم، رسميا، بدء بيع هاتفها Galaxy F22 فى الهند، اليوم، بعدما أطلقته رسمياً الأسبوع الماضي، على أن يظهر تباعاً بالأسواق العالمية خلال الأيام القادمة.

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