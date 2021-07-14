ما هو عقم الرجال.. استشاري جراحة الذكورة يوضح

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن عقم الرجال يعتبر عنواناً كبيراً يدخل به تفاصيل كثيرة، مشيرًا إلى أن المقصود به هو عدم قدرة الرجل على الإنجاب ومتزوج من فترة لاتقل من ستة أشهر إلى عام بسبب وجود عيب لديه.



وأضاف "سالم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من الممكن عدم قدرة الرجل على الإنجاب بسبب وجود مشكلة فى القذف بعيداً عن الحيوانات المنوية، أو قلة تلك الحيوانات أو وجود التهابات، موضحًا أنه يعتبر مصطلحاً عاماً يشمل العديد من المشاكل.



وتابع أنه من الممكن للرجل القدرة على الإنجاب فى حالة تم علاجه، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة لحل مشكلة العقم عند الرجال تتمثل فى تشخيص الحالة ومعالجتها، متابعًا أنه الطريقة الصحيحة هى أن الطبيب يستطيع التعامل بها في حالة وجود التصور الصحيح.



وأكد أن مصنع الحيوانات المنوية وهى الخصية تتحكم بها عوامل داخلية وخارجية، لافتًا إلى أنه يجب فهم هذا التصور من أجل حل تلك المشكلة.



وفى سياق آخر، أوصى خبراء التداوي بالأعشاب الطبيعية بعلاج مشكلاتهم الصحية عن طريق النباتات الطبيعية، خاصة أنه يستخلص منها الدواء، لتكون علاجًا شافيًا لمشكلاتهم الصحية أو مساعدًا مع تناول الأدوية الطبية إذا لزم الأمر.

يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، إن نبات القسط الهندي من النباتات المفيدة جدًا لصحة الإنسان وتعالج العديد من الأمراض، ومن السهل الحصول عليها من عند العطار، كما يمكن تناولها بطحنها بعد تجفيفها وإضافتها الى الطعام أو عمل شاي مشروب القسط الهندي.

- شاي القسط الهندي.. بتناول كوب في الصباح وآخر قبل النوم مباشرة، حيث يعمل على إذابة الدهون المتراكمة بالجسم والقضاء على الكوليسترول، ومن ثم المساعدة على فقد الوزن الزائد.

- يعالج مشكلة الخصوبة لدى الرجال- يزيد من الرغبة الجنسية لدى الزوجين- تناول مشروب القسط الهندي 4 مرات يوميًا يعمل على علاج تكيسات المبيض عند المرأة.

- من مميزات شاي القسط الهندي أنه يعالج أعراض نزلة البرد والالتهابات الناتجة عنها .

- تناول شاي القسط الهندي يعمل على علاج السعال والكحة - يحسّن من الأداء الوظيفي للكبد

- يحسّن من الأداء الوظيفي للكلى ، حيث إنه مُدر جيد للبول.

- يعد شاي القسط الهندي، من أفضل علاجات الاضطراب في إفراز هرمونات الغدة الدرقية أو تضخمها.