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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يبحث مع شركة ريلاينس تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بمحافظة بورسعيد

اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من شركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة وحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات .

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية ، وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية ، أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للبرنامج الثانى لعمليات التشغيل للمنظومة و الخاص بعمليات الجمع والنظافة العامة بمنظومة المخلفات ، حيث تقدمت شركة ريلاينس للإستثمار والتي تقوم حالياً بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية بعرض فنى ومالى الذي يتضمن آليات تقديم الخدمات الخاصة بالجمع السكنى والتجاري ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والمرافق العامة وكنس الشوارع بمختلف أحياء محافظة بورسعيد.

وأضاف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،أن الدراسة الفنية التي تقدمت بها الشركة تضمنت أيضاً حجم العمالة المطلوبة وآليات الإشراف فى كافة المراحل مع خطة لتوعية المواطنين مع استيعاب للعاملين الحاليين بالمنظومة والعمالة الغير رسمية بالقدر الذى يحافظ على نظافة الشوارع ويعيد الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة ويحقق رضا المواطنين عن ملف النظافة ، وكذلك وجود آلية للمتابعة والمراقبة و تقييم الأداء للعاملين بالمنظومة من خلال التطبيقات التكنولوجية من جانب و إشتراك المواطنين من جانب آخر مع وضع حوافز للعاملين من مرتبات ملائمة وتأمين صحى و توفير كافة المستلزمات من ملابس وغيرها من عوامل السلامة والصحة المهنية و سكن مناسب للمغتربين مما يحقق حياة كريمة لهم .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والاسماعيلية تعمل عليها الشركة وجعلها قصة نجاح يمكن البناء عليها فى المحافظات الأخرى مع مراعاة خصوصية وخصائص المخلفات الصلبة من محافظة لأخرى.

وخلال الاجتماع عرض مسئولي شركة ريلاينس للاستثمار وادارة المشروعات لكافة تفاصيل الدراسة الفنية لعمليات الجمع والنظافة العامة لمحافظة بورسعيد ، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الدراسة الخاصة بمحافظة الاسماعيلية خلال أقل من أسبوعين لمناقشتها وعرضها على وزير التنمية المحلية ، وقد أوضح مسئولى الشركة ان هذه الخطوة تساعد فى السيطرة الكاملة للمنظومة بشكل كامل بالمحافظتين وخاصة ان الشركة تقوم بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن بالإضافة إلى عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة تكون المنظومة مكتملة مما يساعد فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ علي البيئة بشكل كبير.

وتقدم مسئولى الشركة بخالص الشكر لجهود ودعم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة للشركات المصرية العاملة في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والمشروعات المشتركة مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية .

وأبدى اللواء محمود شعراوى ترحيبه بالدراسة الفنية التي تقدمت بها شركة ريلاينس في محافظة بورسعيد وما تضمنه من آلية للتنفيذ ، ووجه شعراوى الوحدة التنفيذية لادارة المخلفات بالوزارة بتشكيل لجنة لدراسة العرض الفنى مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وابداء الملاحظات والتواصل مع الشركة بكافة الملاحظات التى سيتم توضيحها من قبل اللجنة .

وأوضح وزير التنمية المحلية ،  أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة لافتا الي ان هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات فى تطوير البنية التحية لمنظومة ادارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأكد وزير التنمية المحلية ، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة خاصة بعد توجيه  رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في تشغيل المنظومة في 4 محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

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IMG-20210714-WA0009
IMG-20210714-WA0008
IMG-20210714-WA0008
وزير التنمية المحلية شركة ريلاينس بورسعيد المخلفات محمود شعراوي النظافة

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