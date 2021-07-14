استعدادا لبطولة العالم.. 10 من سلة سموحة في اختبارات المنتخب

وقع اختيار المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 سنة علي 10 من نجوم ونجمات سموحة للمشاركة في بطولة 3/3 يوم الجمعة القادم لاختيار منتخب مصر للناشئين والناشئات المشارك في بطولة العالم بالمجر.

ووقع الاختيار على كل من نور طلال وعماد مصطفي وداني حسام ورنا حسام وأيتن إيهاب ومريم طارق ومريم أحمد وحبيبة لطفي وهنا عباس ومريم صلاح.



وفي سياق آخر اجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة مع لاعبي الفريق وذلك لوضع الخطوط العريضة لبدء فترة الإعداد.

وأوضح الجهاز الفني للاعبين خطة المرحلة القادمة مطالبهم بالقوة والجدية في التدريبات حتى يحققوا الطموحات المعقودة عليهم ويرفعوا اسم سموحة عاليا.

ويضم الجهاز الفني الكابتن فادي هاني مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور مروان النجار طبيب والكابتن شادى باسم مخطط أحمال والكابتن أنس فهمي محلل أداء وإحصائي والكابتن محمد زكريا مدير إداري والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن حمادة عبد العزيز فني مهمات ومصور والكابتن باهي فاروق رئيس الجهاز الفني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري.

