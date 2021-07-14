سائق مقطورة .. حماده هلال من كواليس أغنيته الجديدة

نشر الفنان حمادة هلال، صورة من كواليس اغنيته الجديدة "أم أحمد"، المقرر عرضها الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وظهر حمادة هلال وهو يقود مقطورة في أحدث ظهور له من الكواليس وعلق قائلا " ‏أيمن سواق مقطورة #ام_احمد_في_البلكونه 🇪🇬"

انتهى المطرب حمادة هلال من تصوير كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أم أحمد"، ودخولها حاليا من مرحلة المونتاج، ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام قليلة.

المداح 2

ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.