رئيس جنوب السودان يستقبل وزيري الصناعة والتموين المصريين

استقبل سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة جوبا كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك فى إطار زيارة وفد مصري رفيع المستوى لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض " صنع في مصر " والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة وقد شارك فى اللقاء أعضاء الوفد المصري وممثلو السفارة المصرية بدولة جنوب السودان .

وأوضحت جامع أن الوفد المصرى نقل لرئيس جمهورية جنوب السودان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لقيادة وشعب جنوب السودان ، وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة ان الرئيس الجنوب سودانى أبدى حرصه على تطوير وتنمية التعاون الحالى ، والتواصل المستمر بين مسئولى البلدين ، والعمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين، مثمناً التحرك المصرى الفاعل فى دولة جنوب السودان للمساهمة فى تنمية العديد من القطاعات وبصفة خاصة فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية ، وكذلك انشاء فرع للبنك الأهلى المصرى وإنشاء قاعة مؤتمرات لتوفير منتجات تلبى احتياجات المواطنين بجنوب السودان.

وأضافت جامع ان اللقاء استعرض أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين فى مختلف المجالات والتى تم التوافق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى للعاصمة جوبا خلال شهر نوفمبر الماضى ، مع التأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، والسعي للارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان.

كما أعرب الرئيس سلفاكير عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر ، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى العديد من مجالات التنمية ، مع اهمية العمل على تعزيز علاقات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ، فضلا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان.



