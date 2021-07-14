عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أورنچ مصر تطلق خدمات Amazon Prime Video

صدى البلد

أعلنت شركة اورنچ  مصر عن تعاونها مع منصة "أمازون برايم فيديو" Amazon Prime Video . وبموجب  هذا التعاون سيحصل عملاء اورنچ مصر على اشتراك مجاني في خدمات المنصة لمدة 6 أشهر كاملة. كما يستطيع عملاء اورنچ تفعيل العرض والاستمتاع بآلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية وعروض أمازون الأصلية مثل Goliath, Bosch,The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, Making the Cutوغيرها من العروض الحصرية.

 

ويمكن للمشتركين في خدمة أمازون برايم فيديو مشاهدة المحتوى عبر أجهزة متعددة بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها. 

 

وبهذه المناسبة، عبر أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن فخره بهذا الانجاز وتقديم خدمة Amazon Prime Video لأول مرة في مصر، مؤكدا أن اورنچ لا تدخر أي جهد من أجل توفير خدمات حصرية لعملائها في مصر.

   

وأضاف أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بشركة اورنچ مصر " اورنچ حريصة دائما على استحداث طرق جديدة ومختلفة للتواصل مع عملائها من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في المحتوي الرقمي الترفيهي مثل Amazon Prime Video لتمكين عملائنا من الوصول إلى محتوى ترفيهي شامل ومتنوع، يلبي كافة الأذواق ويثري تجربتهم اليومية مع ضمان توفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها. كما تعد شراكتنا الحصرية مع Amazon Prime Video إضافة قوية ضمن سلسلة من المحتوى الرقمي الذي نقدمه بالتعاون مع كبرى شركات المحتوى الرقمي الترفيهي الامر الذي سيمكننا من تلبية احتياجات شريحة كبيرة من عملائنا إلى جانب منح عروضنا وباقاتنا المزيد من القيمة المضافة للارتقاء بتجربتهم اليومية". 

 

وعملية التسجيل بسيطة عبر الإنترنت حتي يستفيد العملاء  من هذا العرض بكل سهولة وذلك عبر تطبيق MyOrange أو من خلال الموقع الإلكتروني http://orangeegamazonprimevideo.com. وبمجرد التفعيل، يمكن للعملاء تنزيل تطبيق Amazon Prime Video لبدء الاستمتاع باشتراكهم.كما يمكن لعملاء Amazon وSouq.comالحاليين تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الحالية.وبعد انتهاء فترة العرض سيتاح لعملاء اورنچ الاشتراك في الخدمة مقابل 75 جنيهًا شهرياً يتم خصمها من رصيد عملاء الكارت أو الفاتورة الشهرية.كما تتيح اورنچ  مصر الاشتراك في خدمات المنصة رسميا ًولأول مرة بالجنيه المصري. 

ترشيحاتنا

التعليم تتيح التواصل بين طلاب الثانوية العامة ومعلميهم في مراجعات منصة البث المباشر

2000 دينار .. قرار كويتي عاجل يخص العمالة الوافدة

"المحافظون" لرئيس الوزراء: توافر مخزون كاف من السلع والمنتجات والمستلزمات الطبية استعدادا لعيد الأضحى

رسميا.. الحكومة تسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المصرح لها

بسبب الرئيس السابق.. ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات بجنوب أفريقيا لـ 72

غدا.. بث مباشر لمراجعة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على منصة "حصص مصر"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

وزيرة الصحة تشارك كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف الأثاث والخشب الأبيض قبل عيد الأضحى

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

فيديو

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ