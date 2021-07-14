بعد تحذير الحكومة.. حبس عام وغرامة 4000 جنيه لتقديم الشيشة بالمقاهي في العيد

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وشدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم الأرجيلة “الشيشة”، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

عقوبات الشيشة

لم يكن هذا التحذير الأول لمجلس الوزراء بشأن الشيشة، فقد سبق وحذرت الحكومة على مدار الأشهر الماضية من تداولها، حيث أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.



فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.

عودة المقاهي

شهدت الدولة انفراجة كبيرة فيما يخص اجراءات كورونا بنهاية يونيو 2020 وبالتحديد 23 يونيو، عندما أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إلغاء حظر التجول وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا ومن ضمنها فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية.



بعدها بشهر وبالتحديد في 22 يوليو 2020، اتخذت لجنة إدارة الأزمة، قرارات جديدة أكثر انفتاحا برفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 50%، بجانب السماح لهذه المنشآت بالعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.



إصابات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 234 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219525 حتى أمس الثلاثاء.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 283320 من ضمنهم 219525 حالة تم شفاؤها، و 16412 حالة وفاة.