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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات بـ مشروع الأضخم عالميًا

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في القضاء علي العشوائيات من خلال مشروع الأضخم علي مستوي العالم وهو مشروع حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري.

وأشار إلي أن  الشعب المصري عاني خلال الأعوام الماضية، مردفا:" الأماني كانت أن تكون قري مصر بها كهرباء وصرف صحي ومدارس".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الأماني كانت أن تكون قري مصر مرصوفة وبها وسائل إتصالات".

وأوضح موسي:" في الماضي كان لا أحد يسأل علي أهالينا في النجوع والتوابع بقري مصر، حتي أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الشجاع بتطوير الريف المصري.

وأكمل موسي:"مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في توفير الكهرباء والمواد البترولية وكل ما يلزم أساسيات المعيشة".

وأرف الإعلامي أحمد موسي:" الرئيس السيسي نجح في إعادة الإستقرار للوطن، من خلال تحسين مستوي معيشة الأفراد".

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هتاخد شقة بس متبيعهاش..أحمد موسى: مفيش حتة في مصر مفيهاش شغل ومشروعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين من خلال عدد من المبادرات منها التمويل العقاري وتغيير السيارات القديمة؛ موضحا أن تكلفة مشروع حياة كريمة في قري ونجوع مصر 800 مليار جنيه.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تعمل في جميع الاتجاهات؛ مرددا: « والله مفيش حتة في مصر مفيهاش شغل ومشروعات تحت الانشاء».


ولفت موسى، إلى أن الدولة تنفق مئات المليارات لتنمية كل البلاد حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته وتكون حياته كريمة.

واستعرض موسى عدد من الفيديوهات لمشروعات سكنية في عدد من الأماكن منها حدائق أكتوبر، ومشروع جنة مصر في التجمع .

وبدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم بجملة «وداعا للايجار»، موضحا أن ذلك بفضل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم العقارات بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 3% على مدي 30 سنة.


وأضاف، ان الوحدات السكنية سوف تكون مدعومة من الدولة وعلى أعلي مستوى من التشطيب؛ مرددا: « الرئيس مش عايزك تأجر شقة عايز يملك وتوارثها لأولادك بس متبعاش».


وأشار موسى، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي سوف تقضي على الإيجار نهائيا؛ منوها بأن الوحدات السكنية كاملة التشطيب «على المفتاح».

وأكد  موسى، أن البنك المركزي سوف يتحمل 270 مليار جنيه حجم الفوائد على مدار الـ 30 سنة .


من جانبه أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.

 

وزير الإسكان: ما يتمتع به المواطن في الحضر سيجد مثله في الريف

وأوضح الوزير، أن مد فترة تقديم طلبات التحويل جاء استجابة لرغبات المواطنين، ومنح فرصة لأكبر عدد منهم للتحويل وذلك للحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء / مراحل التشطيب – الكراسة الزرقاء / تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الـ11 - الإعلان الـ12 - الإعلان الـ13 - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، حيث يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز،  أو سبق التخصيص له، أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

 

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم تقديم طلبات التحويل من خلال الدخول على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط "https://cservices.shmff.gov.eg"، ثم اختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والاطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب - بعد دراسته من جانب الصندوق - يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

 

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية، موضحة أنه تم إتاحة فيديو توضيحي للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على اليوتيوب "https://www.youtube.com/shmffeg"، ومن خلال الموقع الإلكتروني "https://cservices.shmff.gov.eg"; داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وذلك كإجراء يساهم في مساعدة المواطنين.

 

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مد فترة تقديم طلبات التحويل للمواطنين يأتي فى ضوء فاعلية التواصل المُستمر  مع مطالب المواطنين بشكل مُباشر، بما يحقق مستوى متميز في الخدمة المقدمة، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات وخطوات العمل أمامهم، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت. 

30 سنة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى عاصم الجزار عبد الفتاح السيسي القضاء على العشوائيات تطوير الريف المصري

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