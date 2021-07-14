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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دفعة الشهيد أحمد منسي

محافظ كفر الشيخ يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين ..صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، عقب انتهاء فترة تدريبهما داخل الجهاز الإداري للمحافظة، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما، لاكتساب مهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي، وذلك بعد الانتهاء من إتمام الدورة التدريبية لهما داخل المحافظة والتي استمرت لمدة شهرين في الفترة من ٢٢ مايو الماضي وتنتهي ١٥ يوليو الجاري، وتم تكريمها بمنح كل منهما درع المحافظة.

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جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب.


أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشباب طاقة فاعلة وأداة هامة، لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.


وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بجهازها التنفيذي قدمت كافة سبل الدعم للمتدربين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أنه تم إتاحة كافة الإمكانيات للمتدربين خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.


وأشاد محافظ كفر الشيخ بحرص المتدربين خلال تواجدهما داخل أروقة الجهاز الإداري بالمحافظة على التعرف على آلية العمل وطرق تقديم الخدمات للمواطنين، وتبادل الخبرات مع العاملين والاستفادة من المقترحات المقدمة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة، متمنياً لهما التوفيق في أداء عملهما خلال الفترة القادمة والتطبيق العملي بما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تُعد أحد أهم صروح التدريب والمعرفة على مستوى الجمهورية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب تمت خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده وتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تمكنوا من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.


وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي استمر لمدة شهرين، وذلك في إطار التدريب العملي والميداني، هادفاً بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات، متمنيا التوفيق للمتدربين في الأعمال التي يتم تكليفهما بها.


وأكد كريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، والمشرف على التدريب، أن المتدربين تبادلا الخبرات مع كل المسئولين بالمواقع والقطاعات والإدارات التي تمت المعايشة بها طوال فترة التدريب، متمنيا التوفيق للمتدربين في مرحلة عملهما المقبلة.

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