وزيرة التضامن الاجتماعي: " حياة كريمة " قدمت الكثير من الخدمات للمواطنين ..فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن مبادرة حياة كريمة في بدايتها كانت تعمل علي تقديم الخدمات المباشرة للأسر، وفي المرحلة الثانية من المبادرة قمنا بتقديم خدمات للقرية منها شبكات الاتصالات ومحطات الصرف وشبكات الكهرباء .



وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناة " سي بي سي " ، أن القيادة السياسية الأن تعمل علي الاستثمار في البشر ، مؤكدة ان مبادرة " حياة كريمة " ستقدم كافة الخدمات لتحسين حياة المواطنين .

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يوجد بها حملات توعية للأسرة المصرية بالإضافة الي حملات توعية للمواطنين وتقديم خدمات للاكتشاف المبكر للإعاقة .



وتابعت : نتعاون مع الجمعيات الأهلية ضمن مبادرة " حياة كريمة " .



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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الدولة رصدت مئات المليارات من الجنيهات للعمل على مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي ولكن يبقى الإنسان وبناء الإنسان هو الأساس وله أولوية كبيرة لدى الدولة .



وأضافت الوزيرة في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" سوف ننفذ حقيبة توعية مكثفة على مستوى القرى والأسر ويعمل معنا قيادات محلية ورائدات مجتمع ورجال دين وقيادات شبابية ونسائية".

وتابعت نيفين القباج :" على المجتمع أن يشارك في عملية بناء المجتمع والاسرة، ويتم التنسيق مع المحافظين لتنفيذ تلك الحملات التوعوية المجتمعية ".

وأكملت القباج :" سوف يتم توجيه قوافل للقرى من أجل تنفيذ برامج محو الأمية والتوعية بالبرامج الصحة الإنجابية وغيرها من المبادرات المرتبطة بمجتمعات القرى، ونقوم بتحليل البيانات التي تم تحصيلها من حملات التوعية للتعرف على مشاكل القرى والعمل على حلها وفق أولويات مشاكل كل قرية ".

ولفتت :" يتم العمل على التعرف على مشاكل القرى في مختلف أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتوفير متطلبات أهالي القرى والقضاء على الفجوات المتواجدة داخل القرى “، مضيفة:” يتم تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي داخل القرى لتوفير فرص عمل لأهالي القرى ".