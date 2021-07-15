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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن وباء فيروس كورونا أحبط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، وحذرتا من "عواقب كارثية".

وذكرت المنظمتان - في بيان مشترك أوردته قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الخميس - أن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن الخطط لحملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ 3.7 مليون مما كان في عام 2019.

من جانبها، أكدت كايت أوبراين مديرة دائرة التحصين في منظمة الصحة العالمية في مقر المنظمة بجنيف أنه "في 2021 نحن أمام احتمال حدوث كارثة مطلقة" بسبب هذا الوضع.

وأوضحت أوبراين أن السبب في الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال الذين تخلفوا عن تلقي لقاحاتهم في مواعيدها هو جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، إذ إنها أجبرت السلطات على تحويل مواردها وطواقهما إلى جهود مكافحة كوفيد، في حين اضطرت الجائحة العديد من خدمات الرعاية الصحية إلى إغلاق أبوابها أو تقليص ساعات عملها.

وأعربت المنظمتان عن قلقهما من أن 17 مليونا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام، وأن التأخر في التلقيح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات للرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن، مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

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