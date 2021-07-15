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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث موقف صيانة أبراج المحمول في مناطق شمال سيناء

صيانة ابراج المحمول
صيانة ابراج المحمول في سيناء

يبحث مسئولو شركات المحمول في نطاق محافظة شمال سيناء، موقف أبراج المحمول  والقيام بعمل صيانة لها أو توصيل الكهرباء لدخول أبراج المحمول  الخدمة في مختلف مناطق المحافظة، وفي انتظار وصول  فرق فنية  أو معدات لصيانة أبراج الشركات  .خاصة بعد تعرض عدد من أبراج المحمول الي انقطاع الكابلات الموصلة لها أو حاجتها إلى أعمال صيانة .

 وقالت المصادر إن هناك عددا من أبراج المحمول  خرجت بالفعل عن الخدمة بسبب انقطاع  الكهرباء عن البرج  ، حيث يوجد  برج رئيسي بمنطقة غرب العريش تعرض لـ"انقطاع الكابلات الخاصة به" بسبب أعمال حفر قام بها «بلدوزر» .

عودة الخدمة :


وأضافت المصادر ، أن الشركات   تعمل فى الوقت الحالي على إعادة عدد من أبراج شبكات الإتصال إلى الخدمة لعودة الخدمة بشكلها الطبيعي لمناطق الفواخرية الزهور والمساعيد.

ولفتت المصادر  ، أن انقطاع خدمات شبكات المحمول فى عدد من المناطق بالعريش ناتج عن خروج عدد من أبراج شبكة الاتصال بالعريش عن الخدمه .

وأكدت المصادر ، على أن هناك اتصال مباشر مع النائب إبراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب عن العريش والشيخ زويد  ، مع مسؤولي شركات الإتصال لتحسين خدمات الشبكات ، لمتابعة مشكلة خدمات الإتصال على مستوى محافظة شمال سيناء .
ابراج 
 

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ابراج المحمول صيانة موقف سيناء

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