محافظ أسيوط: استمرار الجهود والحملات المكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية



أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار مواصلة الجهود وتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقائية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.



كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمواصلة الحملات المفاجئة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي والمطاعم والتأكد من الالتزام بنسبة الاشغال المقررة ومنع تقديم الشيشة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وفي هذا الإطار قام العميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة بحملة تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافتيريات بنطاق قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ومنطقة سيد بحي غرب لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين بمشاركة مسئولي المركز والحي وقسم الاشغالات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بإستخدام الشيشة وتم تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة بعض الشيش التي يتم تقديمها للجمهور بالمخالفة للقرارت الصادرة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بعدم التهاون في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).