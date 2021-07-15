بعد أزمتها الأخيرة مع تامر حسني.. محطات في حياة حلا شيحة

ولدت "حلا شيحة" بالإسكندرية في 23 فبراير 1979، لأب مصري وهو الفنان التشكيلي "أحمد شيحة" وأم لبنانية، ولها ثلاث شقيقات هن رشا، هنا، ومايا.

فصول في حياة حلا شيحة

كانت بدايتها الفنية في عام 1999 من خلال مسلسل "كلمات" مع النجم "حسين فهمي" ومن إخراج "تيسير عبود".

أول أدوارها السينمائية كانت في عام 2000 من خلال فيلم "ليه خلتني أحبك"، مع منى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ورجاء الجداوي ومن إخراج ساندرا نشأت.



وفي عام 2001 قامت حلا شيحة ببطولة فيلم "السلم والثعبان" مع هاني سلامه وأحمد حلمي ومن إخراج طارق العريان، وحقق الفيلم نجاحا ملحوظا، ومن هنا ابتدت نقطة التحول في حياة حلا شيحة الفنية من خلال هذا الفيلم.

وفي عام 2002 شاركت في فيلم "سحر العيون" مع عامر منيب، نيللي كريم، محمد لطفي وحسن حسني، وفي نفس العام شاركت ايضا في بطولة فيلم "تايه في امريكا" مع خالد النبوي، محمد لطفي وإيمان.

شاركت حلا شيحة في عام 2002 بفيلم ثالث وهو الفيلم الشهير "اللمبي"، مع محمد سعد، حسن حسني وعبلة كامل، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، ويعد من أهم الأفلام الكوميدية.



وفي عام 2003، قررت حلا شيحة ارتداء الحجاب للمرة الأولى وذلك بعدما راودتها العديد من "الكوابيس"، ولكن سرعان ما تراجعت عنه، وعادت للتمثيل، وشاركت عام 2004 في فيلم "عريس من جهه أمنية" مع النجم الكبير "عادل إمام"،وحقق الفيلم نجاحا واسعا عند عرضه.



وفي عام 2005 شاركت حلا شيحة بطولة فيلم "أريد خلعا" مع أشرف عبد الباقي، وفي نفس العام شاركت أيضا في فيلم "غاوي حب" مع المطرب محمد فؤاد ورامز جلال، وكان هذا آخر ظهور فني لها قبل ارتداء الحجاب للمرة الثانية وكان ذلك في عام 2005 بعدما طاردتها "كوابيس يوم القيامة" مرة أخرى، وفي هذا الوقت كانت حلا شيحة قد أصبحت إحدى ممثلات الصف الأول في مصر.



وبالفعل شاركت حلا شيحة في فيلم " كامل الأوصاف" في عام 2006 بالحجاب، مع الفنان الراحل عامر منيب، علا غانم، حسن حسني، ورجاء الجداوي.

وفي عام 2006 أيضا تم عقد قران حلا شيحة على مغني فرقة "وسط البلد"، وقد جمع بين حلا وهاني قصة حب كبيرة ولكن قبل أيام قليلة من إقامة حفل الزفاف تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

حلا شيحة وهاني عادل

بعد ذلك قررت حلا شيحة اعتزال الفن نهائيا وارتدت النقاب، وتزوجت في 2006من رجل كندي الجنسية يدعى "يوسف هرسن" الذي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات، وأقامت معه في الإسكندرية ثم هاجرا إلى كندا، وأنجبت منه أربعة أبناء.

يوسف هاريسون زوج حلا شيحة السابق وابنائهم

وفي عام 2014 عملت حلا شيحة كداعية إسلامية في مركز ديني كعمل تطوعي دون أي مقابل مادي، وقدمت هناك العديد من الدروس الدينية.

قررت حلا شيحة في عام 2018 خلعها للحجاب وعودتها إلى مصر للتمثيل مرة أخرى، وكان ذلك بعد انقطاع دام حوالي 12 عاما.

كان أول ظهور لها بعد خلعها للحجاب والعودة للتمثيل هو مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان وماجد المصري، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا واسعا.



وفي رمضان 2020 قامت حلا شيحة ببطولة مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وقامت أيضا في نفس العام بمشاركة المطرب تامر حسني في فيلم "مش أنا"، الذي تم تأجيله أكثر من مرة بسبب ظروف وباء كورونا.



في هذا العام 2021 ارتدت حلا شيحة الحجاب للمرة الثالثة وذلك بعد زواجها من الداعية "معز مسعود" حيث نشرت حلا شيحة، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس وتعد المرة الثانية التى تظهر فيها حلا شيحة بالحجاب بعد زواجها من معز مسعود، حيث كانت المرة الأولى أثناء عقد قرانهما.

حلا شيحة ومعز مسعود

وعلقت حلا شيحة على أفيش فيلم "مش أنا" قائلة: " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة في حياتي ونفسي أكون صادقة مع نفسى واللي مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالي اتغير وتجوزت الحمد الله، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وبتمني التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة.



حلا شيحة تهاجم تامر حسنى

كتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه .. واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".



فيلم مش أنا



وأضافت حلا شيحة : "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا احنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی".



وتابعت حلا شيحة: "انا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي و هي لا تصح وأنا غلطت و بصلح وأهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".



وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع و انا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".



تامر حسنى يتجاهل حلا شيحة

قام تامر حسنى خلال بتجاهل حلا شيحة تماماً، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية منشور كشفت فيها تبرئها من العمل فى الوقت الراهن.