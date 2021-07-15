ارتدت الحجاب 3 مرات وتبرأت من الفن| حلا شيحة.. 18 عاما بين الفن والاعتزال وإثارة الجدل

أعلنت الفنانة حلا شيحة، توبتها عن المشاهد الرومانسية في أعمالها الفنية، كما انتقدت زملائها في الوسط الفني قائلة: "متأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

ونشرت حلا شيحة، عبر صفحتها الشخصية، منشورا كشفت فيها تبرؤها من العمل في الوقت الراهن وطرحه فيديو كليب “بحبك” من فيلم بسبب تضمنه مشاهد رومانسية تجمعها مع تامر حسنى.

وكانت حلا شيحة نشرت عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس.

وارتدت "حلا" الحجاب 3 مرات بحياتها ونرصد في السطور التالية أسباب ارتداء حلا شيحة لـ الحجاب.

المرة الأولى

ارتدت حلا شيحة الحجاب في 2003، بعدما تعرضت للعديد من "الكوابيس"، ولكن سرعان ما تراجعت عنه، وعادت للتمثيل.

المرة الثانية

في عام 2005 قررت "شيحة" ارتداء الحجاب من جديد بعدما طاردتها "كوابيس يوم القيامة" مرة أخرى، وظلت تظهر به حتى شاركت بآخر أفلامها «كامل الأوصاف»، قبل قرار الاعتزال.

المرة الثالثة

وكانت المرة الثالثة بعد زواجها من الداعية معز مسعود حيث نشرت حلا شيحة، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس وتعد المرة الثانية التى تظهر فيها حلا شيحة بالحجاب بعد زواجها من معز مسعود، حيث كانت المرة الأولى أثناء عقد قرانهما.

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى

كتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى :"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".



وأضافت حلا شيحة : "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتأكدة ان زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی".



وتابعت حلا شيحة :"انا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي و هي و هي لا تصح وأنا غلطت و بصلح وأهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".



وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع و انا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب و امن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

تامر حسنى يتجاهل حلا شيحة

قام تامر حسنى خلال بتجاهل حلا شيحة تماماً، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية منشور كشفت فيها تبرئها من العمل فى الوقت الراهن .

حلا شيحة تلغى متابعة تامر حسنى

وقامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسنى على موقع تبادل الصور إنستجرام ؛ رغم مشاركتهما مؤخرا في فيلم “مش أنا”.



وغابت الفنانة حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" الذى أحتفل به الفنان تامر حسنى من خلال ظهوره فى البرنامج ، وعلقت قائلة : " " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة في حياتي ونفسي أكون أكون صادقة مع نفسى واللى مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وأتمنى التوفيق لكل زملائي.