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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

حلا شيحة
حلا شيحة

أعلنت الفنانة حلا شيحة توبتها عن المشاهد الرومانسية، خلال أعمالها الفنية، كما انتقدت زملاءها فى الوسط الفنى قائلة: "متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح".

 

و نشرت حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية منشورا كشفت فيه تبرؤها من العمل فى الوقت الراهن وطرحه فيديو كليب “بحبك” من فيلم بسبب تضمنه مشاهد رومانسية تجمعها مع تامر حسنى.

 

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع انستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

 

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی".

 

وتابعت حلا شيحة: "انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".

 

وأكملت حلا شيحا: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع و انا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب و امن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

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حلا شيحة فيلم مش انا تامر حسني توبة حلا شيحة كليب بحبك

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